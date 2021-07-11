官媒首披自治區武警反恐戰績　28年擊斃91名恐怖分子

中國武警部隊新疆維吾爾自治區總隊某部特戰一中隊，本月初獲中央軍委授予「反恐尖刀中隊」榮譽稱號。內地官媒上周六（10日）首次披露，該基層中隊組建28年來，成功處置30多宗暴恐事件，擊斃91名恐怖分子，拆解200多枚爆炸品，駐守反恐維穩一線。

報道提到，特戰一中隊副小隊長喜小平入伍10年，參加過10餘次反恐戰鬥。他形容，每一次與死神刷身而過的經歷，都讓他感受到自已強了，才能震懾敵人。2015年，新疆一煤礦遭恐怖分子襲擊，中隊官兵前往高原山地圍剿，最終逮捕多名恐怖分子。勝利歸來後，中隊立即轉戰野外，展開為期兩個月的野外訓練。

此外，中隊排長劉志軍身具中國武警十大忠誠衞士榮譽。2008年8月，幾名恐怖分子在新疆殺害無辜群眾後，又襲擊了公安民警。中隊奉命出擊，時任班長的劉志軍搜索了3日3夜，卻在一處玉米叢遇襲，遭鋼製長矛刺入臉部，擊碎6顆牙。劉志軍緊閉雙唇，開槍擊斃2名衝出來的暴徒。

特戰隊員吳蛟，則於2014年迎來生涯首場實戰。一批恐怖分子設置路障，打砸焚燒經過車輛、砍殺無辜群眾，隨後四處逃竄。深夜，吳蛟持槍搜索，發現2名恐怖分子持大砍刀，從蘆葦叢中偷襲。吳蛟舉槍射擊，再擊斃從後而上的4名恐怖分子，成功以一敵六，立一等功。