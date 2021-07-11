友好條約簽署60周年　中朝領導人互致賀電

中國國家主席習近平與北韓領袖金正恩周日（11日）互致賀電，祝賀兩國簽訂《中朝友好合作互助條約》60周年。

習近平指，中朝60年來相互堅定支持、攜手並肩奮鬥，增強兩黨兩國兄弟般的傳統友誼，促進各自社會主義事業發展，維護地區與世界和平穩定。他近年與金正恩多次會晤，達成一系列重要共識，願意與金正恩加強戰略溝通，把握中朝關係前進方向，引領兩國友好合作不斷邁上新台階。

金正恩形容，簽訂《中朝友好合作互助條約》是一件歷史性事件，向全世界彰顯兩國政府和人民在堅實法律基礎上長期發展實現反帝自主、建設社會主義道路，用鮮血凝成中朝友誼的堅定意志。多年來，中朝不管遇到任何風雲變幻始終同生死、共患難，近年國際形勢空前複雜，中朝的友誼日益深厚及有新動力，在政治、經濟、軍事和文化等領域全面昇華和發展到新的更高階段。

金正恩不點名批評敵對勢力的挑戰和妨礙活動變本加厲，讓《中朝友好合作互助條約》在維護及推動兩國社會主義事業、保障亞洲和世界和平與穩定發揮更強大作用。他強調要順應新時代要求，不斷加強和發展中朝友好合作關係。

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