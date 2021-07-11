內地多個省市上調最低工資　月薪至少增100元人民幣

內媒周日（11日）報道，各地自本年起陸續安排上調每月最低工資，普遍都增加起碼100元（人民幣。下同，約120港元），其中有不少一線城市的最低月薪均超過2000元（約2398港元），從事低收入行業的人士成為本次加薪的最大利益者。

上海市和天津市自本月1日起，月最低工資分別增加110元和130元（約120和156港元），即調整至2590元（約3105港元）和2180元（約2614港元）；北京市則從8月1日開始，則增加120元（約144港元），月薪即升至2320元（約2781港元）。每小時最低工資也有提升。此外，安徽、吉林、四川等地政府此前提及會在本年內調整最低工資。

另外，上海市政府特別提醒用人單位，每月最低工資並不包括加班費、中夜班津貼、夏季高溫津貼及有毒有害等特殊工作環境下的崗位津貼以及伙食補貼、上下班交通費補貼、住房補貼等，需要向員工另行支付。

專家指出，上一次全國調薪已是2017年，去年因開始受新冠疫情影響，各地為支持企業復甦都暫緩調整節奏，本次上調工資正好呼應薪酬體系的制度安排。另一方面，這次微調並無令企業負擔大量人工成本，同時保障了低端勞動者的基本生活。