網上短片認出失蹤8年兒子　淪拾荒者讓父母心疼

四川男子李零8年前因不堪就業壓力，離家出走後失蹤至今，但父母一直未放棄尋找。內媒周日（11日）報道，李氏夫婦近日在社交網上看到一則由河南好心人拍攝拾荒者的短片，一眼認出片中人正是苦尋良久的兒子，心疼不已。在鄭州市派出所副所長親自協助追查下，一家人終於順利團聚，相擁而泣。

2013年，李零是河南鄭州鄭東新區龍子湖一間大學的應屆畢業生，但由於學業和就業壓力引致精神失常，自行離開學校後便一去不回，亦未有再和親人聯絡。期間，李零一直在鄭東新區附近流浪，有時候會打散工，但獨力難支，李零逐漸需要依靠拾荒過活，閒時只能在公園的長椅上休息。

到上周四（8日），李氏夫婦在網上短片中發現兒子蹤影，根據線索確認兒子曾在鄭州市一條十字路口出現，即動身尋親。新區祭城派出所立即指派多組警力，由副所長李磊發動社區在物業群、沿街商戶群裏辨認尋找，並獲悉李零經常在盛和街附近區域活動。

李磊根據短片一路追蹤，發現李零的蹤影最後在鄰近一條街道出現，判斷其應該在附近休息，於是帶領李氏夫婦前往尋找，果然找到躺在長椅上休息的李零。父子二人相擁而泣，李零看到母親，直接跪倒在她腿邊。李父難掩激動心情，形容稱「兒子找到了，我心裏的一塊大石頭也落地了」。

上周五（9日）上午，李磊陪同李氏一家到鄭州東站，為李零開辦前往四川的高鐵車票。李零一直緊握李磊的手，一家人也不住地表達感謝。李磊一邊安慰李零回家後要和父母好好生活，一邊又和高鐵站工作人員打點。期間，夫妻不時望向兒子，彷彿生怕一不留神，兒子就會再次不見。