13歲少女被困小島求救　父母稱為磨練心志

山東省威海市警方近日接報，有一名少女在荒島上向漁民求救，指自己被困島上無法離開。警方趕赴現場後發現，原來是少女的父母不滿女兒行為叛逆，於是全家一起到荒島求生，借此磨練其心志。經勸說後，眾人已由民警護送離開。

內媒周日（11日）報道，該姓少女年僅13歲，一家三口來自四川成都市。其父母稱，女兒去年9月輟學，性情孤僻又叛逆，平時在家更是衣來伸手，飯來張口，宅在家中不願外出。因此，少女父母僱用了一位具備相關求生技能的男士同行保護，一起去到無人島鍛煉，以此管教叛逆孩子。

少女因忍受不住艱苦環境，趁父母不注意時，向經過的漁民求救。當少女見到警員時，立即哭訴：「我真的受不了了，他逼迫我們一直荒島求生，我們只有水和營養口糧，火都生不起來。能不能讓我們上岸？」據悉，該島多年來無人居住，距離岸邊有1公里遠，島上沒有水電。

有網民對少女父母的教育方式提出質疑，認為「到荒島求生是極為不負責任、安全堪憂的事情」，亦有網民替少女父母平反，指出「如果子女懂事，哪個父母願意這樣做？父母都是陪着孩子一起，是真的不會把孩子置於險地，何況還聘了個專家一起前往呢？」