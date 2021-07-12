內地增27宗新冠確診　9宗本土個案均在瑞麗

國家衞健委周一（12日）通報稱，內地前一日新增27宗新冠肺炎確診個案，其中18宗為境外輸入病例無新增死亡病例；目前累計92,066宗確診，其中4,636人死亡。其中雲南省再多9人本土感染，當中2人是無症狀感染轉為確診；患者包括中國籍和緬甸籍人士，在瑞麗市全民核酸檢測和重點人群核酸檢測中發現。

通報顯示，新增的境外輸入包括福建4宗，內蒙古、廣東和雲南各3宗，四川2宗，上海、江蘇和河南各1宗；另新增15名無症狀感染者，均為境外輸入。目前仍有478名患者需留院隔離治療，其中3人為重症病例。

另外，南京市周一通報一宗境外輸入關聯個案，男患者是外省公司職員，上周三（7日）由浙江省寧波市抵達江蘇省南京市出差，當局接獲安徽省蕭縣疾控中心通知，指男子是當地境外輸入無症狀感染者的密切接觸者。當局將他送至集中隔離點接受醫學觀察，於周日（11日）核酸檢測結果顯示確診。患者在南京曾乘坐地鐵和巴士，亦去過餐廳和超市，外出時未有佩戴口罩，當局展開排查工作。