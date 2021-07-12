今年最強降雨學校停課　49條巴士路線停駛

北京周日（11日）起迎來今年入汛以來最強降雨，截至周一（12日）上午10時，全市最大降雨量為房山北窖的155.1毫米。受大雨影響，北京市面有大樹堵路，低窪地區水浸，該市宣布至少49條公共巴士路線停駛。全市中小學及幼稚園周一停課，專上院校暫停組織戶外活動。

北京市氣象台指，自周日下午6時至周一上午10時，全市平均降雨量為71.7毫米，城區平均達87.1毫米，當中以海淀區翠湖濕地的117.0毫米最大。中央氣象台上午6時繼續對北京發布強對流天氣黃色預警，預計自當日上午8時起24小時內，當地每小時雨量30至60毫米，局部地區更可達80毫米以上；另將有8至10級雷暴大風或冰雹天氣，局部地區風力達11級以上。

周日傍晚開始，北京多地下起傾盆大雨，門頭溝北面持續行雷閃電，五里坨山上形成雲霧。當地周一上午暴雨持續，能見度低，有在朝陽區上班的市民拍到樓高108層的中信大廈頂部隱沒在雲中。惡劣天氣令交通大受影響，在藍靛廠北路有大樹倒塌壓向3條行車線，幸事故未造成傷亡。北京公交集團宣布對78條巴士線採取臨時措施，其中29條路線採取區間或不停站措施，其餘停駛。

暴雨為當地水庫帶來進帳。截至周一上午7時，北京市大中型水庫蓄水量30.73億立方米，較前一日上午8時增加1,079萬立方米，相當於一座中型水庫。其中，密雲水庫增加980萬立方米最多。另市內各河道水勢平穩，所有河段均低於汛期控制運行水位。