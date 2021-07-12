越南台資廠1人染疫　數百工人推閘逃走

越南爆發歷來最嚴重的新冠疫情，胡志明市已進入封城狀態。位於南部平陽省一間台資工廠近日有一名員工確診新冠肺炎，引發恐慌，數百名工人上周六（10日）下午強行推開工廠鐵閘，奪門而逃。地方部門其後要求工人返回接受檢測，工廠生產運作現已恢復穩定。

平陽省當局日前為出租公寓的住客進行大規模檢測，發現一對夫婦確診，他們在台資企業安普新國際有限公司（Ampacs International Company Limited）工作的女兒亦染疫。消息傳出後，安普新國際有限公司下令關閉工廠，準備為所有員工進行檢測。惟得悉有同事確診後，大批工人上周六直接推開工廠鐵門離開。

涉事公司是一間耳機製造商，有約5,900名員工，其後已要求工人返回工廠接受檢測，但沒說明具體有多少員工趁亂逃走。截至周日早上，當局已成功為至少600名逃走的員工採集樣本作檢測。

平陽省是工業重鎮，有29個工業園區及17個工業中心，涉名120萬名工人。疫情惡化後，省內多地已實施封鎖及社交距離措施。該省累計有1,305宗確診，當中2人死亡，部分工廠傳出疫情後已暫停運作。