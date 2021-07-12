解放軍東部戰區飛行演習　北部戰區練實彈射擊

內媒周一（12日）報道，解放軍東部戰區海軍航空兵某旅，連日來連續組織開展多機型、多課目、大強度的跨晝夜飛行訓練，提升部隊全天候作戰能力。北部戰區海軍航空兵某部，日前亦在渤海上空舉行跨晝夜實彈射擊訓練。

東部戰區海軍航空兵某旅在指揮員一聲令下，數架戰機梯次滑出，在空中組成戰術編隊，飛往目標空域。飛行員從雷達屏幕搜索模擬敵機，尋獲位置後迅速和僚機作好應戰準備，抓住轉瞬即逝的攻擊時機，鎖定敵機並將之「擊落」。負責對海對地攻擊的任務機組，則制訂出合理的突擊和攻擊路線，在最快時間內完成任務。

戰機任務結束後安全返航，地面官兵迅速為戰機進行檢修補給，準備下一批次訓練。報道指，今次訓練一切對標實戰要求飛行員自主研究及自主對抗，考驗其任務規劃、態勢感知和臨場決斷能力。該旅領導表示，隨着近年來深入推進實戰化訓練，他們積極探索不設定戰術戰法，隨機設置空中威脅的「臨機型」訓練模式，重點加強飛行員自主謀戰的能力。

另外，北部戰區海軍航空兵在渤海舉行實彈射擊訓練，數架殲擊轟炸機依次起飛，組成戰術編隊飛向目標空域，展開布雷封鎖任務。戰機低空隱蔽機動，迅速轉換隊形，尋找時機完成模擬布雷。當晚他們再次出動，前後艙飛行員密切配合，快速識別靶標並完成導彈攻擊訓練。