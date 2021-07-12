內媒斥美為《蘋果》開脫　藉此向華施壓

壹傳媒旗下的《蘋果日報》及多名高層涉違《港區國安法》，早前相繼被捕及遭檢控，《蘋果日報》亦於上月24日停刊，由美國等21國組成的媒體自由聯盟日前發布聯合聲明聲援。內地官媒周一（12日）批評，美方就香港司法機關對《蘋果日報》依法辦案一事說三道四、橫加指摘，打着「新聞自由」的幌子干涉中國內政，強調混淆是非的空洞叫喊，撼動不了香港穩定大勢。

內地官媒評論指，《蘋果日報》長期披着媒體外衣從事禍國亂港違法行為，嚴重背離了新聞職業操守，嚴重破壞香港輿論生態，屢屢充當反中亂港分子危害國家安全的平台和渠道，扮演「顏色革命」活動的推手角色，煽動和參與「港獨」、「黑暴」、「攬炒」等，早已被香港社會斥為「毒蘋果」。評論又指，《蘋果日報》有關負責人涉嫌勾結外部勢力危害國家安全，被香港警方依法採取行動，完全是咎由自取，和所謂新聞自由無關。

評論亦批評，所謂媒體自由聯盟部分成員為《蘋果日報》美化開脫，企圖藉此向中方施壓，其惡劣行徑嚴重褻瀆法治精神，嚴重違背媒體良知。評論指摘該聯盟的聲明是美方煽動反華輿論攻勢的一環，企圖把新聞自由打造成犯罪行為的擋箭牌，把部分傳媒機構營造成免受追責的法外之地，為反華勢力亂港遏華大行便利。

內地官媒指，媒體自由聯盟的成員代表不了國際社會的絕大多數，以及國際輿論的主流聲音，更無法撼動中方全面準確貫徹落實「一國兩制」、維護香港法治秩序、維護國家主權安全的意志。內媒奉勸美方恪守國際法與國際關係基本準則，停止包庇反中亂港勢力，停止打着新聞自由的幌子從事插手香港事務和中國內政的勾當，否則將受到全體中國人民的堅決回擊。