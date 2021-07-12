暴風雨吹倒枯樹壓傷途人　登山客被困山中5小時

北京自周日（11日）起出現今年入汛以來最強降雨，多地傳出險情。在該市西郊鳳凰嶺有登山客受傷，被困山中5小時才獲救；朝陽區有枯樹和電線杆倒塌，壓毀多輛私家車並導致一名女途人受傷。

北京海淀公安分局鳳凰嶺派出所，周日下午接獲一名登山求助稱，在登山期間不慎摔倒扭傷足踝和手腕，因迷路而不敢下山。警方迅速組織救援隊和消防上山，約3小時後，終於在海拔850米的山頂找到受傷的登山客。救援人員給予他食品補充能量後，再花約2小時冒雨帶人下山返回派出所，再為其處理傷勢。

惡劣天氣亦對街道造成破壞，周一（12日）上午在朝陽區王四營鄉騰順家園小區南門，一棵枯樹和兩支電線杆在暴風雨中塌下，壓毀停泊在附近的6輛私家車，另有一名女子路過時被電纜刮傷。消防聯同交警、村委會和電力部門的工作人員到場處理，至上午9時18分已排除險情。

內媒從北京文旅局獲悉，受暴雨影響，全市周一已有144個景區關閉，包括北京植物園、潭柘寺、居庸關長城、大運河森林公園、香山公園等4A級景區；八達嶺長城、慕田峪等5A級景區也同時關閉。