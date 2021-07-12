台灣《蘋果日報》勞資糾紛未解決　周五再協商

壹傳媒黎智英旗下的台灣《蘋果日報》今年5月18日停刊，解僱333人，工會質疑公司的解僱程序及遣散費方案，引發勞資糾紛。周一（12日）報道指，勞資雙方主動協商後仍然無法達成共識，台北市勞動局已經強制介入，並以視像方式協助雙方協商。

台北市勞動局上周五（9日）強制介入開會，幫助台灣《蘋果日報》勞資雙方協商，但工會在會上提出的要求，公司僅表示會帶回去研究，並未達成共識，工會對此深感遺憾。工會指出，資方大量解僱前應該依法提早60天提出大量解僱計劃書，但資方並未依法進行，違法在先，因此工會要求資方參照《大量解僱勞工保護法》處理，要求補足期間的工資，並參考先前集團內壹電視及《壹週刊》大量解僱時提出的遣散方案加發補償。

工會強調，非常有誠意透過協商化解爭議，也透過事先搜集得來的資訊提出務實方案，希望資方能夠遵守台灣法律，對300多名陪公司打拚轉型卻突遭遣散的同事，給予合理合法的對待。

台北市勞動局長陳信瑜表示，高度關注這宗媒體大量裁員事件，雖然今次會議尚未達成共識，但勞資雙方仍然有意願繼續協商，勞動局將持續協助，預定周五（16日）再舉行會議，期望達到勞資雙方共贏的局面。她提到，台北市政府上月7日舉辦全台首個勞資爭議線上調解會議，處理台灣《蘋果日報》勞資糾紛，強調局方一直站在維護勞工權益的立場，當勞工權益有受損之虞便會適時介入協助。