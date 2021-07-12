華北西北遇極端天氣　聊城龍捲風吹翻多輛車

內地華北及西北等地區近日遭遇極端天氣，狂風暴雨肆虐。山東省聊城市周日（11日）出現龍捲風，有小區窗戶受損，更有多輛車被吹至翻轉。位於河北省保定市的一段國道旁發生大面積山泥傾瀉，幸未造成傷亡。甘肅省甘南自治州一條跨江大橋則有10多米長的護欄被風吹倒，一度令車輛無法通過。

有網民拍到山東聊城莘縣周日出現龍捲風，大樹瘋狂搖擺，雜物碎屑被捲上半空。龍捲風吹襲過後，在受影響的小區滿地窗戶碎片和折斷的樹枝，更有車輛被吹翻至四輪朝天。另有住戶的露台窗戶被大風扯脫，只剩下窗框。莘縣政府工作人員稱，當日雨下得很大，到了晚上龍捲風伴隨雨來臨，期間有人受傷，需送往醫院救治。

位於河北保定淶水縣南峪港村口的108國道路段，周日上午約8時有一幅面積約1,000立方米的山坡突然滑下，石塊和泥土將國道截斷。有關部門為安全起見，一度封閉現場，經過初步清理後，於上午11時許開通一條通道讓車輛通行。

甘肅甘南州舟曲縣同日出現狂風暴雨天氣，橫跨當地白龍江的城江大橋一段長10多米的護欄被風吹倒。當地交警立即對大橋實施臨時管制，禁止車輛駛過。當地應急管理部門稱，未接到有人傷亡的消息。該大橋是以鋼筋和混凝土建造的拱橋，全長121米。