台觀光魚市周末逾7000人到場　遭勒令休市消毒

台灣高雄市茄萣興達港觀光魚市，在剛過去的周末擠滿人潮，兩天湧入逾7,000名遊客，民眾擔憂成防疫漏洞。市經發局周一（12日）勒令該魚市即日起休市，全面清潔和消毒。當局另要求有關部門進行防疫管制計劃檢討改善，再交市政府審核通過，才能恢復經營。

興達港魚市周日（11日）人頭湧湧，排隊人龍從管制入口綿延近200米，不少攤檔老闆對此感到意外。惟有民眾擔憂此情況是集體群聚，無法維持防疫社交距離，出現病毒散播的情況。

市經發局周一指出，因應人潮湧現，已會同興達港攤集場管委會及警方執行人流管制、落實實名登記制、宣導保持社交距離等相關防疫措施。全場僅開放1個入口及3個出口，以便進行場內人流管控及疏散，惟湧入的消費者人潮不斷，大排長龍。

當局強調，鑑於現行管制計劃無法落實防疫，因此要求興達港攤集場即日起進行休市全面清潔，並進行防疫管制計劃檢討改善。包括檢討場內容納人數、改善人流路線、擴大管制車流路線等。如場內已達容納人數上限，擬進一步管控車流進入興達平面停車場，避免造成遊客排隊入場人龍。