台警隊高層調動　陳嘉昌退休　楊源明接任

台北市警局長陳嘉昌（左圖）退休，其職由楊源明（右圖）接任。

台灣台北市警局松山分局今年4月遭黑衣人闖入搗亂，惟警方未第一時間下令逮捕，遭外界質疑包庇。事後台北市警察局局長陳嘉昌備受壓力，更傳中央有意將其撤換。警政署周一（12日）公布人事調動，指陳嘉昌將於本月16日退休，由台中市政府警察局長楊源明接任，而警政署副署長蔡蒼柏則接任台中市警局長，預計16日辦理交接。

楊源明於中央警察大學刑事警察學系畢業，擁警大警察政策研究所碩士學歷。他曾任刑事警察局偵查第1隊隊長、台北市警察局文山第一分局局長、刑事局主秘、嘉義市警局長、刑事局副局長、基隆市警察局長、警政署主任秘書。

蔡蒼柏同於警大刑事系、警政研究所畢業，歷任刑事局偵7隊隊長、台北縣中和分局長、台北市文山一分局長、金門縣警察局長、新北市警局主秘、新北市警局主秘與副局長、保二總隊總隊長、警政署主秘、刑事局長。

1956年出生的陳嘉昌於警大犯罪防治系畢業後，曾任高雄市警局鼓山、三民一、苓雅等分局長、高雄港務警察局長、宜蘭縣警局長、警政署公共關係室主任、鐵路警察局長、警政署副署長等職務。2017年，他擔任台北市警局局長。松山分局遭黑衣人闖入事件發生後，有指陳嘉昌遭警政署長陳家欽約見並要求交出手機調查，疑警隊高層內鬥。不過陳嘉昌表示，自己行將退休，所以與人無爭。