內地網絡主播質素參差　文旅部出手規管經紀機構

內地近年流行直播帶貨，以此形式推銷產品，網絡主播成為新興行業，但同時出現售賣假貨等亂象。內地文旅部周一（12日）發布《網絡表演經紀機構管理辦法》，規範經營網絡主播的表演經紀機構，加強監管直播的相關法律。

當局指，現時市場出現一種網絡表演經紀機構，外界稱為「主播經紀機構」、「MCN機構」等，專門為網絡主播提供配套服務。上述法案將會首次將這種網上主播經紀機構，視為與線下的經紀機構一樣，納入政府規管，規定基本經營原則、經營直播活動所需的資格、對網絡主播和相關活動人員的要求等。中國演出行業協會部秘書長潘燕表示，加強管理文化領域生產的內容，可以避免出現低俗或違法的行為，促進行業長遠發展。

報道指，內地網絡主播數量龐大，截至2020年低，網絡表演（直播）行業主播帳號累計超過1.3億。但都因為主播人數多，無法單一規管。今次法案將會針對背後的經紀機構，要求定期對簽約主播進行政策培訓，明確禁止違法內容和行為，加強網絡主播的守法意識，提升業務水平和職業道德。

內地不時發生直播主推銷冒牌貨、虛假宣傳，甚至為提高點擊率，製造虛假場面，利用觀眾的同情心誘騙錢財。早前有某影音平台宣布，整頓違規直播帶貨方式，例如以賣慘的假故事推銷。平台處理數百個直播間，查封多個擁有百萬粉絲的主播。官媒亦曾批評這種違規不良內容。