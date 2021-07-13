兩員工濫用迎新優惠買菜　轉手賺45.5萬元終被捕

上海市浦東公安分局張江派出所，近日成功偵破及拘捕2名違法刷單的「買菜平台」前員工，郭姓及王姓疑犯以非法手段，獲取大量虛擬帳號來註冊新用戶，利用大量新用戶優惠券，以低價購入平台商品，再轉售至市場賺取差價。經調查，二人可在每單交易至少獲利30元（人民幣，下同，約36港元），害公司蝕錢45.5萬元（約55萬港元）。

內媒周一（12日）報道，買菜平台員工高先生在今年4月21日報案，表示公司自3月中旬起多次收到供應商反映，發現有大量供給公司的商品被他人在批發市場以低價轉賣。公司經內部調查後，發現有人利用平台上的優惠活動非法牟利，使公司損失巨大。

警方表示，特別專案組根據該公司提供的伺服器數據調查，發現兩個存在異常情況的第三方支付帳戶，其付款時間間隔短暫、頻繁，每天交易量極大，符合「刷單」的明顯特徵。民警隨後更發現了約300個用於刷單的手機號碼。

經調查後，警方最終鎖定郭某及王某，並於5月19日上午兵分兩路，分別在上海市松江區不同地點將2人捉拿歸案。目前，他們因涉嫌詐騙，已被浦東新區檢察院依法批准逮捕。