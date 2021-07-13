台男兩度暴力性侵女友　法院判囚4年半

台灣高雄市一名周姓男子，2018年11月於單日內兩度暴力性侵同居女友，導致對方滿身是傷、患上創傷後壓力症候群。高等法院高雄分院近日判周男囚4年6個月，另賠受害人80萬元新台幣（約22.5萬港元）。

台媒周一（12日）報道，判決書指出，事發當日周男因不滿女友吵架後就轉身洗澡，於是怒衝至浴室內，威脅要把全裸的她丟到大街，嚇得對方趕緊下跪叩頭求饒，結果周男仍不罷休，將全身濕透的女友強行拖至床上掐頸性侵。事隔不夠半天，雙方又起口角，女方要求分手，周男遂故技重施，無視對方劇烈反抗，二度性侵女友，造成女友全身多處受傷。

面對男方數度傷害，受害女友趁機逃出同居住處致電友人求援，又跑進一間民代競選服務處躲避。看到周男追來，女子全身發抖並哭呼「我很怕你」。周男見狀先行離開，女子旁邊的好心人士亦趕緊幫忙報警。

周男被捕後，辯稱2人的性行為是經過女方同意，雙方你情我願。警方認為，這並不符合女子滿身是傷的情況。事後，受害女子更曾赴診精神科，表示「現在看到路上穿白色衣服的人跟他一樣的都會害怕」。法院開庭時，女子不僅情緒波動極大，甚至出現啜泣、無法言語等情況，明顯患有創傷後壓力症候群。因此，法院認定周男脅迫女友、強制性交，遂作出以上判刑。