蘇州酒店倒塌增至8人遇難　住客事發前1小時退房避一劫

江蘇省蘇州市吳江區四季開源酒店輔房於周一（12日）下午3時許倒塌，截至周二（13日）上午7時，現場已救出14人，其中8人死亡，目前9人仍失蹤。曾入住事發酒店的陳先生（化名），在事發前約1小時退房，因而避過一劫，他接受內媒訪問時仍猶有餘悸。

根據酒店入住登記資料，最初指現場共18人被困，後經進一步分析，發現有未登記資料的5人被困，現場被困人數共23名。事發後，江蘇省消防救援總隊共派出500多人前往救援。由於現場存在二次倒塌的風險，無法使用大型機器挖掘，救援人員利用兩輛吊車作為支撐，確保搜救工作安全。目前現場分成6個區域，每區有18名消防救援人員，分三組配合搜救犬和生命探測器等裝備搜救。

事發前入住酒店的陳先生表示，他於周一（12日）下午2時半左右退房，到下午4時許突然接到蘇州警方電話詢問其是否安全，他才知道酒店倒塌。陳先生稱，共入住酒店3晚，房間收費每晚120元人民幣（約144港元）。樓高4層的酒店，地下和2樓是餐廳；3樓有一半是餐廳包廂，一半是客房；4樓全是客房。入住期間，陳先生一直聽到「咚咚咚」的敲牆聲疑從地牢傳出，另於酒店的庭院又看到堆積的建材，相信酒店正在裝修。

陳先生指出，該酒店以前叫山湖酒店，後來改名為四季開源酒店。有商戶向記者證實，酒店原本是舊建築，正在裝修並於近期改名。另據了解，酒店今年才換了老闆。