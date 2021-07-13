日防衞白皮書　首提台灣穩定對日重要

日本防衞大臣岸信夫在周二（13日）的政府內閣會議上，公布2021年新版防衞白皮書。當中首次將台灣從中國的章節抽離，放入新增的「中美關係」章節作獨立介紹，亦是首次明確指出台灣局勢的穩定，對日本的安全保障以及國際社會的穩定也很重要。有分析指，此舉或會激怒中方。

新版白皮書指出，解放軍在台灣周邊威壓性的軍事活動愈加活躍，包括日方確認去年共333天在釣魚島（日稱尖閣諸島）海域發現大陸海警船隻，是歷來最多的一年，恐加劇軍事緊張局勢。白皮書在中美雙邊關係章節中，提到兩國軍事力量平衡的變化，可能對印太地區和平產生影響。白皮書認為，雖然美國表明軍事支持台灣，但陸方在兩岸問題上妥協的可能性很小，又預測中美在經濟等領域競爭將更加激烈。

白皮書提到兩岸的軍事平衡時指出，大陸持續增加國防開支，2021年度台灣的防衞預算約3,618億元新台幣（約1,003億港元），20年來幾乎持平。大陸公布同年度的國防預算為13,553億元人民幣（約16,280億港元），加上外界一般認為大陸實際的國防支出比公布的數據多，故台政府已指示增加防衞預算。日本政府近日多次公開表達對台灣局勢的憂慮，日本副首相兼財務大臣麻生太郎早前指，如發生嚴重意外事件，美日將不得不保衞台灣，言論曾引來中國不滿。

另外，白皮書已連續17年，把日韓有主權爭議的獨島（日稱竹島）標示為日本領土。南韓外交部亞太局局長李相烈周二向日本駐韓大使館公使相馬弘尚表示抗議，要求日方立即撤回錯誤標示。