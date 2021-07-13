台18歲以上登記接種反應踴躍　日本捐第三批疫苗

台灣的流行疫情指揮中心周二（13日）早上宣布，開放18歲以上市民登記接種新冠病毒疫苗意願後，隨即有大量市民登記，導致網絡「大塞車」。日本同日宣布對台捐出第三批100萬劑英國藥廠阿斯利康與牛津大學合作研發的新冠疫苗，預定周四（15日）運送。

台灣公費疫苗預約平台意願登記對象擴大，周二早上開放讓2003年之前出生的市民，以及第9類人士（19至64歲高風險疾、罕見疾病及重大傷病患者）進行登記。有台媒記者實測，消息公布後短短1個半小時，已有超過200萬人登記。

根據疫情指揮中心統計，截至昨日全台已有近285萬人完成意願登記，其中超過171萬人選擇接種美國莫德納藥廠研發的疫苗，佔總登記人數6成以上；約8.3萬人選擇接種阿斯利康疫苗，佔總登記人數不足3%；而同時選擇上述2款疫苗則有約105萬人，佔總登記人數約37%。

日本外相茂木敏充周二在例行記者會上宣布向台灣提供第三批阿斯利康疫苗。連同早前兩批疫苗，日本已合共對台捐贈超過330萬劑疫苗。台灣駐日代表謝長廷周二在Facebook發文稱，這批疫苗已從工廠運出，周三（14日）將前往驗貨。對日方的行動，台外交部發言人歐江安表示除感謝外，亦相信在雙方齊心協力下，定能有效克服疫情，早日恢復正常生活並深化兩地合作交流。