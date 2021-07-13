倒塌酒店樓齡高屢轉手　傳裝修破壞主力牆釀禍

江蘇省蘇州市吳江區四季開源酒店周一（12日）倒塌，仍有人失蹤。據內媒報道，倒塌的酒店建築物樓齡較高。有傳酒店客房部裝修破壞了主力牆，因而導致倒塌。江蘇省長吳政隆事後到現場實地查看，又探望傷者。他表示要徹查事故原因，依法依規嚴肅追責問責。

根據內地旅遊網站訊息，發生倒塌事故的四季開源酒店共有54間客房，屬於經濟型酒店。酒店由2幢建築物組成，主樓是提供住宿、餐飲等服務的賓館，而這次倒塌的輔房（附屬樓）樓高4層，內設客房和棋牌室等娛樂設施，採用鋼筋混合磚牆結構，天台搭有鋼鐵頂棚。有附近居民表示，棋牌室是由客房改建，最近聽到正在裝修，至於倒塌事故是否由裝修引發，有待官方調查後定論。

有附近商店老闆表示，酒店原址有30年歷史，期間多次轉手。據工商訊息顯示，1991年10月1日，山湖飯店最早於上址開業，公司法定代表人顧建中於2015年因借貸糾紛被告上法庭，當時法院查明他與妻子名下的房地產，包括山湖飯店和山湖足浴已被抵押給銀行，合共值4,894萬元人民幣（約5,970萬港元）。兩處房產其後經3次拍賣均流拍，顧某中夫婦被列入最高人民法院的失信被執行人名單。

在山湖飯店之後，酒店地址先後以蘇州市家之宴餐飲管理有限公司、乾牛商務酒店、金大牛商務酒店等名字註冊；到2019年和2020年，再註冊為君緣大酒店和四季開源酒店，2家公司法定代表人王某根和王某新，據資料顯示基本可確定為親戚關係。