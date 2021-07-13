歐盟抗中國一帶一路　明年推基建計劃

歐盟周一（12日）在比利時布魯塞爾舉行外長會議，各國外長同意推出一個連接歐洲和世界的全球基礎設施計劃，希望與成員國在連接歐洲和亞洲的項目上密切合作，藉此抗衡中國連接歐亞大陸的「一帶一路」倡議。計劃擬明年開始實施。

該計劃稱為「全球聯通歐洲」（A Globally Connected Europe），當中未提到中國，惟有參與起草的歐盟外交官指長達8頁的文件寫滿了中國。盧森堡外交大臣阿塞爾博恩周一提醒歐盟，不要讓中國成為對手。德國外長馬斯會上表示：「我們看到中國通過經濟和金融手段，來增加其他在世界各地的政治影響力。對此抱怨無濟於事，我們必須提供其他選項。」他指出，重要的是歐盟要與美國密切合作。

歐盟已跟日本和印度簽署夥伴協議，在連接歐洲和亞洲的項目上合作，包括運輸、能源和數碼經濟等。中國由2013年以來已在全球60多個國家推行一帶一路建設項目，打造連接東南亞、中亞、中東、歐洲和非洲的陸路和海上絲綢之路，但貸款令貧窮國背負巨額債務，引來日印等國擔憂。中方否認企圖通過這些項目擴大影響力。