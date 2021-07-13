女學生遭猥褻後自縊亡　大學學系前書記入獄7年

陝西省西安音樂學院學生李靜（曾化名李珂），2018年不堪遭受時任學系書記梁秦猥褻，患上抑鬱症後自縊身亡。家人隨後報警卻未獲立案，遂走上街頭維權。西安市中級人民法院近日判決，梁秦強制猥褻罪名成立，連同其他罪行共入獄7年。死者母親劉玉認為判決過輕，但尊重法院判決，將不作上訴。

劉玉表示，女兒李靜2014年入讀西安音樂學院鋼琴系後不久，便成為班級團支部書記，需與時任鋼琴系黨總支書記梁秦經常接觸。死者在遺書中寫道，「我每次去他（梁秦）辦公室都很不舒服，他總是以長輩的名義，摟著我，或者讓我坐他腿上，摸來摸去，親來親去」。

遺書更指出，梁秦自稱認了很多契女兒，要求李靜稱呼他為「爸爸」；他亦有以相同方式對待其他女學生，自稱各「女兒」會和他摟抱、剪手腳指甲等。李靜形容，自己對此感到彆扭，但不敢拒絕，隨後患上抑鬱症。死者在2018年康復期間，於校內再次受梁秦騷擾、脅迫，最終在校外租住的房間處，結束年僅23歲的生命。

案件審理時，梁秦一度供稱自己曾對包括李靜在內的多名學生有摟抱、親吻等猥褻行為。但在庭審中，他又試圖否認並翻供，惟未獲法院接納。此外，調查發現梁秦有受賄、貪污等行為，數罪併罰。