思覺失調症發作弒母　逆子判囚18年

台灣台南市佳里區30歲李姓男子，去年10月23日凌晨因思覺失調症發作，竟持榔頭、水果刀等8種兇器，將52歲的陳姓母親砍成重傷，經送院不治。台南地方法院周二（13日）依殺害直系血親尊親屬罪，將李男判刑18年，並於執行完畢或赦免後，監護5年。

法官一審判決指，李男持利器殺害母親，嚴重悖離倫常，犯罪情節嚴重；但考量他無前科，且罹患思覺失調症長達10餘年，導致無法正常生活、人際互動、學業及工作不穩定，加上犯案後即坦承犯罪，並稱「後悔了」、「想救媽媽但沒有救回來」。李父表示身為一個爸爸，希望給被告改過自新的機會，希望被告有一天病情能好轉，可以好好照顧自己。

判決書指，李男為陳婦之子，2人同住佳里區。李男從2007年起被診斷患有思覺失調症，但沒有按時就診及服藥。去年8月28日，李男因小事心生不滿，竟持碗丟擲母親，致陳婦腳部受傷，對方報警將李男送往療養院就醫，導致李住院治療約1個月。

去年9月30日李男出院返家，又因母親要求必須按時注射長效針，否則要將他再送療養院治療，於同年10月22日深夜11時許，在住處向母親質問「我到底是哪裏得罪你？為何要這樣對我？」並與陳婦發生爭執，導致慘劇。