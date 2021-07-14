台最高法院前法官彈劾案　控方要求審判長法官等人避席

台灣公務員懲戒委員會前委員長石木欽，被控在任最高法院法官等職務期間，與佳和實業前董事長翁茂鍾交情甚篤，雙方疑有多次影響公務的不法交易。案件於周二（13日）繼續審理，監察院代表以違反公平原則，審理或有偏頗為由，在庭上要求審判長、陪席法官等人迴避。

監察院代表陳先成在懲戒法院上指，審判長吳景源和陪席法官林英志、受命法官曹瑞卿與參審員柯格鐘、蘇淑貞均需要避席。陳解釋，吳在未經調查的情況下，斷定石的違法情事輕微，並即日批准代理人代替石出席言詞辯論，質疑吳或有濫權之嫌。陳先成又指，參審員因為未有糾定審判長偏頗的行為，同樣需要迴避，此為首次有參審員被要求避席的案件。

石木欽的代理人廖芳萱則指，石在上一次合議庭就獲批毋須到庭聽審，而監察院亦認同審判長資歷夠深，不用迴避，批評監察院突發的舉動是拖延程序，阻礙訴訟。廖又反問，懲戒法院多人曾為石的同事，認為監察院僅因判決不利，才選擇要求多人避席，重申由代理人代為上庭的做法有法理依據。

案件在庭上審訊約15分鐘便告結束，吳景源表示，案件已移送機關監察院聲明迴避，正待其他合議庭作裁決。石木欽被指在1997年至2017年間，多次出席翁茂鍾的球聚及飲宴，又以妻兒名義購入翁企業的股票。石在去年8月遭監察院彈劾，成為台灣史上被彈劾層級最高的法官。