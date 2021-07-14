內地逾5成兒童青少年近視　低齡化不容忽視

內地兒童及青少年健康問題惹人關注。國家衞健委周二（13日）表示，全國兒童青少年總體近視率超過5成，近視低齡化和深近視問題不容忽視。同時，兒童青少年超重肥胖率近20%，6歲以下兒童超重肥胖率亦1成。

在周二介紹中國兒童青少年近視防控和暑期學生健康相關情況的記者會上，國家衞健委疾控局副局長再那吾東·玉山表示，內地於去年9到12月開展了專項調查，覆蓋全國8,604所學校，共篩查247.7萬名學生。結果顯示，全國兒童青少年總體近視率為52.7%，較2018年的53.6%輕微下降，惟各地6歲童近視率均超過9%，最高達19.1%，小學階段近視率攀升速度較快。

調查又顯示，近視學生中，近10%人為深近視，比例更隨年級升高而增長；在幼稚園6歲兒童中有1.5%為深近視，高中階段達到了17.6%。由於深近視容易引發如白內障、視網膜脫離、青光眼等嚴重併發症，因此幼稚園和小學成為內地近視防控的重點年齡階段。因此內地持續加強對0至6歲兒童的眼保健和視力檢查，去年覆蓋率為91.8%。

除近視外，內地兒童肥胖問題亦愈來愈普遍。中國疾控中心營養學首席專家趙文華指出，6歲以下兒童超重肥胖的問題，在農村超越了城市。全國6至17歲的兒童和青少年，有近兩成經常喝含糖飲料，即每周至少5天以上有喝。他建議家長鼓勵孩子要主動喝足量的水。