瀘州在建船舶疑油漆氣體爆炸　造成3人死亡

四川省瀘州市合江縣政府新聞辦公室周三（14日）發通報，神臂城小岩村一艘在建船舶周二（13日）上午疑發生爆炸，造成3人死亡。事發後，多個部門前往現場救援，目前死者善後工作正開展，涉事企業負責人已被扣留，事故原因正在調查中。

初步調查指，事故船舶由瀘州市神臂城船舶製造有限公司於今年1月開始建造，船舶主體已基本完工。當日上午，該船舶左前第一貨艙二層甲板內部疑似發生油漆氣體爆炸，導致在甲板上進行打磨除銹的賀姓和雷姓工人，以及在船舷甲板經過的趙姓工人受傷。雷某經醫務人員現場搶救無效死亡，賀某、趙某送往合江縣人民醫院經搶救無效死亡。

涉事製船廠法定代表人張天華事發當晚受訪時證實爆炸一事。他表示，爆炸於當日上午9時發生，他當時也在現場，但目前未清楚事發原因。他又稱，事故是船在江邊準備下水時發生，死者均為船上的人。

資料顯示，瀘州市神臂城船舶製造有限公司位於2011年成立。據瀘州市生態環境局官網訊息，該船廠於2015曾因未依法報批環境影響評價文件，也未建設配套的環境保護設施被行政處罰。今年4月，該公司又因使用未經定期檢驗或檢驗不合格的特種設備被罰款2萬元人民幣（約2.4萬港元）。