蘇州酒店倒塌釀17死　男子事發時如廁死裏逃生

江蘇省蘇州市吳江區四季開源酒店輔樓周一（12日）倒塌後，經連日搜救已尋回被困的全部23人，當中17人遇難，5人受傷經救治後情況穩定，另1人無受傷。搜救工作於周三（14日）上午9時結束。據指，事故原因是有人擅自改建樓房。有報道指，酒店牆壁3年前已發現有裂縫。有生還者事發時剛好上廁所，最後由消防員救出。

據蘇州市吳江區政府消息，經初步分析，事故原因是倒塌房屋現有產權人對建築物擅自進行裝修改造，疑拆改內部主力牆，導致房屋倒塌。報道指，該酒店曾多次易主翻新，一名前酒店管理者表示，2018年接手酒店時已發現主樓和輔樓拼接而建，2幢建築物的連接牆身有裂縫。有事發前曾入住酒店的住客也表示，聽見明顯的鑽牆、敲擊等裝修噪音，事發當日更感到「樓在震，地面也在震，連地毯都在震動」。

事故中多人被困喪生，也有人僥倖獲救，李先生便是其中一人。李先生稱，事發時正在3樓廁所內，突然建築物倒塌，唯獨面積只有4平方米的廁所沒塌下。他曾試過拉開門但不成功，於是用手機致電報警，不久後消防人員到場，用梯將其救出。李先生未受傷，獲救後自行回家。他除對消防表示感謝外，又對事故造成多人死亡感到難過。

目前，江蘇省政府已成立事故調查組，對事故具體原因展開深入調查。公安機關已對酒店法定代表人、實際經營人、項目負責人、工程設計人員、現場施工負責人等進行傳喚調查，並對相關人員採取刑事強制措施。