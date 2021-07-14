巴基斯坦巴士爆炸釀13死　包括9名中國公民

巴基斯坦北部開伯爾－普圖什省一輛載有多人巴士，周三（14日）行駛期間遭遇爆炸，繼而跌落山谷，據報造成至少13人死亡，包括9名中國公民，39人受傷。中方要求巴基斯坦查明事故真相，並提醒身處當地中國公民及企業等密切關注安全形勢。巴國外交部其後澄清，爆炸或與汽車機件故障導致氣體洩漏有關，需作具體調查。

該輛載有30多名中國籍工程師的巴士，早上7時左右準備駛往達蘇水電站項目工地，途中突然遭遇爆炸並墮進山谷。大批安全部隊、警察及救援人員到場，把死傷者轉移附近醫院。

由現場圖片可見，巴士右邊後方車身損毀嚴重，露出車內後方座位，全車部分玻璃破裂，車底布滿石塊之餘亦遺下大量碎片。除中國公民，其他遇難者亦包括3名巴基斯坦人員。另有消息指，一名中國工程人員及一名當地士兵失蹤。

事故發生後，中國駐巴基斯坦大使館微信公眾號發布緊急提醒，指有中方企業近日在巴國某個項目人員遇襲，目前已造成傷亡。使館提醒置身當地中國公民、企業、項目務必高度重視，加強項目人員安全，如非必要不要外出，若遇緊急安全情況應報警並聯絡使館。

根據中國電建集團官網，達蘇水電站位於開伯爾－普圖什省，距離巴基斯坦首都伊斯蘭堡約350公里，其總裝機規模達4,320兆瓦。巴國總理伊姆蘭汗上月中旬曾前赴當地視察，期間與多名中方人員接觸。他當時對工程進度表示滿意，讚揚所有中方參建單位為此所作努力。

在北京，中國外交部發言人趙立堅周三在例行記者會上指出，中方對炸彈襲擊造成中方人員傷亡表示震驚和譴責，並對事件中身亡的中方、巴方人員表示哀悼，亦對其家屬和傷者表示慰問。他表示，中方已要求巴國盡快徹查真相，緝拿兇手，予以嚴懲，切實保護中方人員機構和項目安全。