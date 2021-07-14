前美駐華大使代辦離任　談兩國關係指不存在針對

美國總統拜登上任至今，該國駐中國大使一職持續懸空，並由美國駐華使團副團長傅德恩代理。據美國駐華大使館網頁顯示，駐華大使臨時代理一職本月已改由米德徫出任。傅德恩在結束任期回國前錄製了一段影片，當中提到很多美國人接觸有關中國的訊息過時，對中國的了解亦非常狹隘。

美國駐華大使館周二（13日）在微博發文表示，自前任大使布蘭斯塔德離任後，傅德恩於去年10月5日至今年7月11日帶領駐華使團。傅德恩於1981年踏足中國，其後展開長達32年的外交職務。他形容自己當上臨時代理是職業生涯的「高光時刻」。

他表示，在中國這段時間，他最珍惜與一般市民聊天，從而建立起人與人的關係和感情。談到中美關係，有人認為中美兩國人民彼此懷有敵意並互相針對，他指這是很大的錯誤且背離真相。他寄語中國人民繼續尋求與美國和世界各地人民交往的機會，而美國駐華使團亦會努力讓兩國關係變得更好。片段最後，他以中文書法寫出「海內存知己，天涯若比鄰」話別。

至於新任駐華大使臨時代理米德徫，據官網資料顯示，他曾任職美國國務院經濟局分管貿易政策與談判的副助理國務卿，1992年加入外交服務，曾派駐孟加拉、烏克蘭等地，又曾在中國內地、港台、幾內亞任職。