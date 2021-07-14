女網紅遭男友狂毆　哀求未果頭頸浴血傷

浙江美妝網紅熊燕和周日（11日）自爆遭劉姓男友毆打，指當時被扯着頭髮，猛撞向升降機中的角落，升降機停下時更被拖出走廊暴打，致頭頸割傷瘀傷、血染白色上衣，頭皮留下近5厘米長的傷口。熊燕和心有餘悸地形容，她當時「一直說求求你別打我別傷害我」。劉男目前已因尋釁滋事罪，遭警方行政拘留及罰款。

事主在社交網上載多張照片，哭訴稱自己被「家暴」，感到很無助很絕望，並奉勸女孩子一定要遠離有暴力傾向的人、保護好自己。她回覆網民留言時透露，前一晚有多人到劉男住所聚會，眾人離開後，自己想安頓醉酒的劉男時，卻突然遭對方掌摑，更被抓着衣領摔至床上。

熊燕和欲離開，劉男當時要求她別走，但她未有理會，逕自進入升降機。男方隨即猛踹門口鏡子洩憤，並在升降機關閉時，突然伸手強行撐開並進入，更抓住女方的頭髮向角落狂撼。女方受傷跌坐地上，劉男隨後一度離開升降機，未幾又折返繼續施暴。

直至升降機在9樓停下時，熊燕和企圖逃離現場，但反被男方拖出走廊，繼續暴打。她頭部撞向柱角，留下嚴重傷口。熊女表示，當時幸有女鄰居聽到爭執聲後開門查看報警，自己才獲救。

事後劉男被拘留7天，但女事主稱，男方當時未有道歉，反指熊女「一點都不可憐、不要覺得自己可憐」，又問她要多少錢賠償。浙江杭州市蕭山區警方通報，證實劉男酒後無故毆打女友，致其頭部等受傷。