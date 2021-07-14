景區內玩滑翔傘撞上纜車　遊客教練高空墮崖受傷

浙江湖州市安吉縣雲上草原景區近日發生一宗罕見事故，一名教練陪同遊客玩滑翔傘時，在半空中意外撞上運行中的纜車，兩人隨即從高空墮崖重傷。景區回應指，事發後已實施空域管制；惟有售票處職員透露，滑翔傘項目是進入景區後單獨收費，目前仍正常售票。

事發於周一（12日）下午4時40分左右，內地傳媒周三（14日）引述景區內的滑翔傘基地負責人王女士指，涉事教練及遊客均不隸屬於該基地，兩人只是借用基地玩滑翔傘；他們當天飛到纜車鋼索支架附近時，一架纜車剛好駛至，雙方便相撞在一起；滑翔傘被纜車撞斷，令教練及遊客墮地重傷，職員發現後，已立即把兩人送院搶救。

她又指，滑翔傘基地從周二（13日）至周五（16日）均實施空域管制，禁止任何滑翔傘起飛，暫不接待遊客，後續營運事宜則需根據官方管制及天氣情況再作定奪。

另從網傳影片可見，破損的滑翔傘傘翼事後高高掛在纜車索道上，隨風拂擺；纜車則因意外而停駛於半空。有當時受事故影響的乘客在網上表示：「我們在最高處被吊了40分鐘，嚇死了。」

景區周二在官方微博發文交代事件，指在意外發生後，已立即啟動應急救援預案，及時把傷者送院救治，傷者目前情況穩定，將配合相關部門對意外起因進行調查。有網民猜測，或因滑翔傘飛行路線與天氣等問題，才導致事故發生。

資料顯示，雲上草原景區是湖州市近年新晉的網紅景點，坐落在海拔1,168米的山峰上，號稱擁有性價比最高的高空戶外體驗項目群，除了滑翔傘、纜車外，還包括玻璃棧道、高空彈跳等，甚至有滑雪場設計。