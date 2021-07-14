台國防部前參謀總長任國安諮委　督導自製潛艇計劃

上月底才屆齡退伍的台灣國防部前參謀總長黃曙光，周四（14日）獲總統府宣布任命為國安會議諮詢委員，前國安局副局長胡木源則出任國安會議副秘書長；兩人將分別於9月1日和7月16日到任。總統府表示，黃上任後將負起督導台軍自製首艘潛艇的重任。由於前國防部長嚴德發目前也是國安會諮委，黃的加入形成2名前任軍方要員同時任職，情況罕見。

總統府發言人張惇涵周四表示，面對後疫情時代中快速變遷的區域及國際局勢，台灣必須針對可能構成安全威脅的各種傳統和新興挑戰作出因應。所以，落實推動防衞自主政策，加強自我防衞能力，並對境外敵對勢力進行反滲透與反介入之安全戰略作為，均為安全防衞的關鍵要務。因此，總統任命2名國安團隊新人事，期望鞏固重點任務落實推動。

張又稱，蔡英文自上任以來，大力推動自製軍艦和潛艇等防衞自主重大政策，黃曾任自製潛艇小組召集人，在卸任參謀總長之後，蔡期望借重黃的豐富經驗和專業，確保台製潛艇計劃如期如質執行。黃擔任參謀總長前，曾分別任海軍司令、海軍副司令、海軍艦指部指揮官、參謀本部後勤參謀次長、海軍參謀長、海軍168艦隊長等職。

胡木源則出身警界，熟悉第一線犯罪偵查，其在國安局副局長任內，曾督導針對境外敵對勢力之反滲透和反介入工作。總統府稱，胡上任後將針對可能構成安全威脅的各種傳統和新興犯罪手段，以及境外敵對勢力層出不窮之滲透方式，擬定相對應戰略，督導相關安全體系的犯罪偵查、反滲透和反介入工作。