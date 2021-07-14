與養父母生活近24年　郭新振稱有感情不會離開

山東省聊城市被拐男童郭新振，周日（11日）終與久別24年的親生父母團圓。生父郭剛堂在認親前歡喜表示，要把家裏的廢舊物品全部清空，美意辭舊迎新。兒子郭新振卻婉拒回山東生活，形容養父母待他有恩，不會離棄。郭剛堂回道，尊重其意願，叮囑兒子多回家看看。

重逢前兩天，父親郭剛堂特地去買了一個能放1萬塊錢（人民幣，約1.19萬港元）的大利是，準備送給失散了24年的兒子，並形容自己「比訂婚還高興」。考慮到疫情原因，他未有如願大擺流水席喜宴，改為買了1,000斤喜糖發給街坊鄰居，和親戚朋友共同分享這個幸福時刻。認親當天，郭剛堂在社交網稱，「今天對於我來說很重要」。

至於郭新振首次得悉自己身世後，即去了解生父郭剛堂多年來尋找自己的經歷，也專門去看了之前以生父為原型的電影，並感言「換成其他人找不到就放棄了。能看出自己對親生父母的重要，很幸運有這麼一個家庭，也很自豪」。

但現年約26歲的郭新振表示，養父母年紀大了需要人照顧，而且自己老師工作也在河南當地，所以還是想留河南，但珍容自己假期多，會經常回山東探望生父母。堅持尋子24年的郭剛堂則表示，不會強求兒子回自己身邊，並願意視他的養父母為親戚。