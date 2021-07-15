40天可致松樹枯死　內地松材線蟲防控5年攻堅啟動

國家林草局近日發布，《全國松材線蟲病疫情防控五年攻堅行動計劃（2021-2025年）》已全面啟動，目標是到2025年，全國受災18個省的形勢好轉，並防止疫情傳播至其餘省份。松材線蟲是目前對中國森林危害最嚴重的林業檢疫性有害生物，受寄生感染的松樹最快可於40天內枯萎死亡。

松材線蟲是一種植物寄生線蟲，一般經由自然傳播和人為傳播。自然傳播借助松褐天牛和雲杉花墨天牛等昆蟲媒介，當昆蟲在病木的枯洞中產卵時，松材線蟲便會依附在天牛身上，隨天牛覓食傳播至健康松樹。人為傳播主要經運輸染疫松木、隨貨物包裝流通、電網改造工程等傳播，據統計，目前將近80%的松材線蟲病傳播是由病木及其製品流入造成。

中國自1982年發現松材線蟲病以來，疫情便快速擴散，西達四川省涼山州，北至遼寧省撫順市，截至2020年底已擴散至全國18個省、726個縣級行政區，5,479個鄉鎮級疫點，發生面積2,714萬畝。黃山、泰山、廬山、張家界、三峽庫區和秦巴山區等重點生態區位相繼染疫，迎客松、鳳凰松等古松名松安全受到巨大威脅。

林草局指出，未來5年的攻堅行動目標包括，到2025年縣級疫區數量控制在2020年水平以下，鄉鎮疫點數量和疫情發生面積實現雙下降，同時消滅黃山、泰山重點生態區域疫情。攻堅行動將聚焦疫情精準監測、疫源封鎖管控、除治質量提升、健康森林保護行動4項具體舉措，並明確各地要按照方案細化任務，每年報送進展情況。攻堅行動結束後，林草局將對防治情況進行逐級評估考核。