傳華府擬設中美緊急熱線　減兩國爆發衝突風險

中美關係近年持續緊張，美媒引述消息人士指，拜登政府正考慮設立一條與中國政府直接溝通的緊急熱線，類似冷戰時期美蘇為免爆發核戰而設立的「美蘇熱線」。

報道指，構思中該熱線讓拜登或美國高級國家安全官員，可以即時透過加密技術傳送訊息或致電至中國領導層，包括交流突發的軍事動態、針對網絡入侵的警告訊息等，藉此減少兩國因誤判局勢而發生衝突的風險。據報該計劃目前只在初步構思階段，美方尚未正式向中方提出，且仍有大量細節有待處理，例如中方會否同意設立熱線電話。

設立中美熱線在奧巴馬執政時期已有討論，但類似熱線的效用備受質疑，如奧巴馬曾利用美俄熱線，要求克里姆林宮不要干擾2016年美國總統大選，但俄方未有理會；美國國防部早已設立與華的軍事熱線，但美方指中方曾多次沒有接聽美方的來電。美方亦認為，中方會否快速回應緊急事件也是問題所在，例如中國在去年新冠疫情爆發之初，亦被指多番無視美方的提問。

有在任或前任的美國高級官員均認同，中美兩國欠缺有效應對突發事件的工具，指出設立熱線或有助處理或防範危機，以免事件演變成衝突。國務院及國家安全委員會官員表示，當局仍在研究熱線電話的實際操作，並強調電話會在獲中美雙方首肯，才會正式設置啟用。