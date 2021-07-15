大廈起火男童困頂樓　地盤工人用天秤3分鐘救人

四川省遂寧市一幢民居頂樓單位周一（12日）起火，一名男童被困在露台。3名在現場附近地盤工作的工人見狀，急中生智，僅花3分鐘便利用天秤吊斗救出男童。事件曝光後，網民直呼各人為「英雄」。

當日上午8時50分左右，遂寧市射洪市沱牌鎮某小區一幢住宅大廈頂樓起火，現場冒出濃煙，一名男童坐在露台防盜窗前哭泣呼救。旁邊地盤的負責人代光輝見狀立即叫工人暫停手上工作，同時通知天秤降下吊斗，找來高空工作經驗豐富的工友郭兵和舒遠銀，帶同鐵錘和斧頭乘坐吊斗救人。

在天秤操作員姜遠合操作下，很快便將郭男和舒男送到窗前，二人隨即用鐵錘和斧頭敲破防盜窗，並將孩子抱進吊斗，然後一同返回地面。火警發生時，男童獨自一人在家，事發時男童母親外出上班。消防接報趕到現場，發現男童已獲救，大火其後迅速被撲熄，未造成重大災害，至於起火原因正在進一步調查。至於被燒傷的男童，目前情況穩定，仍在醫院接受治療。

有份救人的郭兵表示，自己也為人父親，當時一心要救出男童，未理會危險。姜遠合則表示，救人過程很緊張。他指按安全規定，吊斗是不可載人，但當時情況危急，所以沒有考慮那麼多。