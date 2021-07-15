形容中國是美國最大威脅　彭斯籲拜登對華更強硬

美國前副總統彭斯周三（14日）在美國保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）發表演說，大談中國威脅論，呼籲現任總統拜登對中國政府採取更強硬立場，對北京當局施加更大壓力，包括要求北京當局披露新冠疫情起源、美國應進一步與中國脫鈎等。

在這場35分鐘的講話中，彭斯指摘中國「或許還沒成為『邪惡帝國（evil empire）』，但他們每天都努力朝這方向發展」，又指「中共是世上對美國繁榮、安全與價值最大的威脅」，「比起冷戰期間的蘇聯，中國對美國構成更大的挑戰」。他說：「千千萬萬美國人如今意識到，中國不但希望躋身發達國家，還希望在其重塑的全球新秩序中稱霸。在這樣的一個世界中，自由會被限制，但北京當局的權力卻不受限制。」

彭斯向拜登政府列舉應對中國的多項建議，包括要求中國政府披露新冠疫情起源；在關乎國家安全等關鍵利益的產業加速與中國脫鉤；立刻停止向受僱於美國科技公司的中國公民發放專業技術工作簽證 ，以保護美國知識產權和國家安全；關閉所有孔子學院等。彭斯亦指，除非中國披露疫情起源，並立即停止迫害新疆維吾爾人，否則應要求將2022年冬奧改在北京以外的地方舉行。

彭斯還稱，除了進一步與中國脫鈎，美國還應該增進與台灣的經貿關係，形容目前是與台灣達成貿易協議的「最佳時機」，替協議不止令美台雙方受益，且能幫助台灣維護其實力和安全。