警方破詐騙汽車保險團夥　涉製造214宗車禍

浙江溫州龍港市警方周三（14日）公布，警方近日搗破一個涉嫌在浙江、山東、江蘇等地製造交通事故以詐騙保險金的團夥，多名團夥成員已被移送檢察機關審查起訴，該團夥涉及製造交通事故多達214宗。

警方去年8月接獲中國人保公司蒼南支公司報案，指該公司承保的車牌「浙F×××90」林寶堅尼跑車，從當年3月以來在浙江發現多次事故，有騙取理賠金的嫌疑。根據保險公司提供的資料，在去年3月13日晚上，司機楊某駕車在湖州市撞上樹木，保險公司查勘員曾到現場調查，惟後續無法與楊某聯繫。4天後，查勘員發現該輛車已可正常行駛，楊某在未向保險公司提出理賠申請下，自行委託評估車損，並向法院起訴人保蒼南支公司，要求支付理賠款61.3萬元人民幣（約74.8萬港元）。

同年4月和6月，該輛林寶堅尼跑車亦曾發生事故，甚至在同年7月18日的保險到期前一天，該輛車又在桐鄉市發生事故。保險公司更發現，該輛車不但4個月內發生4次事故，且司機均非同一人。

警方接手調查後發現，該輛林寶堅尼跑車隸屬湖州市某超跑租車行，經營人為施某；該租車行至少有21輛出租豪車存在騙保嫌疑，涉及事故214宗。警方指，該團夥通過套牌、更換舊廢零件、偽造車輛牌照串通保險公司或車輛維修人員等，在多地頻繁製造事故，在保險公司勘察員初步評估車損後，團夥成員自行委託第三方評估損失，以向法院提起訴訟的方式向保險公司索賠；同時把豪車送往修理廠低價修理。

經查，施某因經營不善，才萌生騙保的念頭，並聯繫汽車修理廠，商量車輛如何撞擊才能評估車損高、實際維修費用低。及後，施某委託多人駕駛車輛，故意製造事故。