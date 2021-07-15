逆子37刀弒母竟獲無罪　法院重審改判囚終身

台灣桃園市男子梁崇銘，2018年涉嫌斬母親37刀致死後，竟砍下母親頭顱，從12樓住處丟至屋苑1樓中庭。梁男一審判處無期徒刑，上訴高等法院時，合議庭認定他因吸毒藥癮急性發作，欠缺辨識能力而弒母，逆轉改判無罪。檢方不服提起上訴，高等法院周三（14日）更一審重審撤銷原判決，判梁男無期徒刑，褫奪公權終身。全案可上訴。

事發於2018年10月17日下午6時15分許，時齡36歲的梁崇銘在桃園市中壢區某社區大樓12樓住處，因與其66歲母親發生衝突，竟持菜刀追砍母親，猛力朝頭部、雙臂及身體揮砍，梁母因全身有37道刀傷，嚴重失血、腦髓挫傷及蜘蛛網膜下腔出血，最後因出血性休克及中樞神經休克死亡。

梁男斬死母親後，竟再持菜刀、開山刀猛力斬斷其母頭顱及左手腕，將頭顱拋丟至所住屋苑的中庭，當晚鄰居發現中庭有血淋淋頭顱，嚇得慌忙報警。警方接報破門而入，逮捕梁男及勘驗現場，梁男在檢警偵訊時，稱案發前二、三天有吸毒、當天有喝酒，發生甚麼事已不記得了，檢方依殺害直系血親尊親屬罪嫌將梁起訴。

一審時，梁一度表達懺悔，聲稱自己因吸毒鑄下大錯，法官認為他行兇時因毒品導致辨識違法能力降低，判無期徒刑。高院二審時，合議庭法官認定梁男因吸食安非他命等毒品，喪失辨識能力和控制能力，逆轉改判無罪，引起輿論譁然，質疑判決，高檢署不服，上訴最高法院。

最高法院認為，台大醫院精神鑑定報告和法醫研究所都未說明梁男犯案前何時吸毒，加上高院也未傳喚鑑定人說明，未盡調查職責，理由也欠完備，短短11天即發回更一審重審。