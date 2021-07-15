內地昨增28宗確診　多地谷針拒接種不發薪

內地周四（15日）公布前一日新增28宗新冠肺炎確診病例，其中雲南新增5宗本地個案。為加快接種疫苗，全國多地分別提出限時接種的要求，湖南永州祁陽市要求年滿18歲無禁忌症人士接種，否則限制出行。河南南陽市康河縣則規定公職人員如不接種，一律停發工資和停止上班。

全國新增23宗境外輸入病例，廣東通報12宗，雲南7宗，浙江2宗，福建和四川各1宗，同日新增8宗境外輸入無症狀感染病例，無新增死亡病例或疑似病例。內地目前累計92,147人確診，當中4,636人病亡。

國家衞健委周三（14日）公布全國至今累計接種疫苗超過14億劑次，惟各地持續「谷針」。湖南永州祁陽市防疫指揮部周二提醒，接種新冠病毒疫苗是公民應當履行的義務和責任，凡年滿18歲及以上無禁忌症人士，必須於8月15日前完成第一劑接種。同時，當地政府機關、企業、學校、車站、景區、農貿市場和各類公共場所，周五（16日）起將實施「三碼聯查」，即查驗健康碼、行程碼和疫苗接種記錄，不允許未接種者進出上述場所。

另河南南陽市康河縣新冠肺炎疫情防控指揮部早前亦要求，全縣所有黨政機關、企事業單位公職人員（包括退休人士和臨時工）一律接種疫苗，否則停發工資、停止上班。當地計劃於本月20日前替7成18歲以上人士完成接種，並在9月底前達至80%接種率的目標。同時市民進出公共場所一律需出示疫苗接種證明。