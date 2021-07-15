台當局拒登記疫苗意願　陸生遭排斥感無奈

台灣的境外生權益小組希望陸生能被納入疫苗接種計劃。

台灣新冠疫苗短缺，至今接種率僅覆蓋人口一成半左右。近日有在台大陸學生向衞福部查詢接種疫苗安排，卻獲回覆陸生沒有居留證，所以無法接種，令陸生深感無奈，並感到「被排斥」。

由當地境外學生組成的「境外生權益小組」周三（14日）在Facebook發文稱，近日當地開放疫苗意願登記平台，但衞福部回覆大陸學生詢問時表示，外籍人士須具備居留證和健保卡才可登記預約。由於陸生不具備上述條件，因而不包括在公費接種疫苗對象之內。

台北某公立大學碩士陸生表示，不少陸生想返大陸打疫苗，但想到去年遭政府阻攔回台，「怕回去（大陸）就過不來影響開學，再加上兩岸28天的隔離，所以是想回去又不敢回去」。該學生感嘆，陸生徘徊在兩岸，「只能自立自強」。

對此教育部回應，公費接種疫苗只能按流行疫情指揮中心規劃辦理。指揮中心發言人莊人祥則表示，台灣現在疫苗劑數確實不足，陸生無法納入公費接種計劃，至於陸生沒有居留證，情況較為特殊，未來將與陸委會研究後續處理辦法。陸委會則稱，會配合指揮中心視疫情及疫苗供貨情況調整接種政策。