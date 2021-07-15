中印外長會晤　承認邊境問題不符合雙方利益

中國和印度兩軍自去年6月於邊境加勒萬河谷爆發衝突至今超過1年，爭議仍未解決。中印外長周三（14日）藉於塔吉克斯坦首都杜尚別出席上海經濟合作會議之際會面，談到兩國邊境問題，中國國務委員兼外長王毅表示，兩國關係仍在低谷徘徊。印度外長蘇傑生也稱，邊境問題持續不符合雙方利益。

中印自去年爆發逾40年來最嚴重邊界衝突之後，兩國軍方舉行多次談判，並於今年2月達成撤軍協議。不過蘇傑生表示，除了班公湖以外，其他衝突點的對峙形勢仍沒有改變。他在一份聲明中表示，當初雙方皆同意現在的對峙情況若持續下去，既不符合雙方利益，亦對雙方關係產生負面影響。聲明又指，兩國同意找出雙方均可接受的解決方法，並避免單方面行動造成緊張，致力確保邊界穩定。

中國外交部周四（15日）發新聞稿稱，王毅指中印關係的本質是兩個相鄰發展中大國如何看待彼此、和睦相處、相互成就的問題。中印關係定位應是互不構成威脅、互為發展機遇，兩國是夥伴，而非對手，更不是敵人。他又指出，雙方應該將邊界問題放在雙邊關係適當位置，通過擴大雙邊合作積極面，為談判解決分歧創造有利條件；要鞏固已取得的脫離接觸成果，嚴格依照雙方協議和共識，不在敏感爭議區採取任何單方面行動，避免因誤解誤判導致局勢反覆。