桅杆渦激共振致晃動　專家指深圳賽格大廈結構安全

廣東省深圳市福田區華強北的賽格大廈於今年5月18日出現異常震動，物業管理方立即撤走商戶並對大廈進行封閉管理，每日發布大廈的監測數據，同時組織專家分析大廈結構安全和震動原因。深圳官方平台周四（15日）發布專家意見，指導致大廈震動的直接原因，是桅杆風致渦激共振。經過多方覆核、鑑定，大廈主體結構安全，可繼續使用。

專家組通過對風致震動與結構累積損傷的重點分析，認為桅杆風致渦激共振和大廈及桅杆動力特性改變的耦合，是造成大廈震動的原因。大廈使用20多年後，局部樓層壓型鋼板組合樓板及桅杆連接點等累積損傷，形成共振的必要條件。但上述局部累積損傷只對結構動力特性產生影響，不影響主體結構安全。專家組認為，拆除桅杆可以有效解決大廈有感震動問題，桅杆原有的防雷、航標功能可在桅杆拆除後在樓頂重新布設。

有關拆除工程將於近期展開，並同步開展損傷修復工程，有效工期約32天。而在拆除期間，有關單位將採取嚴格的保護措施，對大廈及周邊部分道路進行封閉管理。福田區政府負責人表示，未來將繼續為大廈商戶提供臨時經營場所。當桅杆拆除工程和累積損傷修復工程完成後，將安排商戶租戶遷回，盡快恢復大廈常態化經營。