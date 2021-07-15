巴基斯坦巴士爆炸致華公民9死28傷　王毅促查明真相

巴基斯坦北部開伯爾－普圖什一輛載有逾40名中國工人及工程師的巴士周三（14日）爆炸，中國公民中有9人死亡，28人受傷，1人失蹤。巴基斯坦政府聲稱巴士機件故障導致氣體洩漏爆炸，中方則用「襲擊」形容事故，正出訪中亞的中國國務委員兼外長王毅促請巴基斯坦盡快查明真相。

中巴兩國對事件性質各執一詞，巴基斯坦外交部聲明指巴士跌落山谷後引發天然氣洩漏爆炸，正調查事件。不過，中國外交部發言人趙立堅在周三的例行記者會譴責爆炸是「襲擊」，敦促巴基斯坦嚴懲涉事者，確保當地中國人安全。中國駐巴基斯坦大使館也把事件稱為襲擊，要求當地所有中國企業加強保安。

美國《華盛頓郵報》亦報道，有巴基斯坦官員私下指是巴士被放置了炸彈，導致爆炸，事發地亦無壓縮天然氣可讓汽車做燃料，而且在山路通常用石油或柴油車。

王毅周三與巴基斯坦​外長庫雷希會晤，要求巴方全力救治傷者，迅速查明真相。王毅說，若是恐怖襲擊要立即緝拿兇手，嚴懲涉事者，並要進一步加強中巴合作項目安保措施。庫雷希強調，目前未發現事件與恐襲有關，承諾會竭盡全力確保在巴中國人員安全。