美參議院通過法案　禁進口新疆產品

美國國會參議院周三（14日）表決通過《防止強迫維吾爾人勞動法案》（The Uyghur Forced Labor Prevention Act），禁止美國進口來自中國新疆的產品。法案仍需獲眾議院通過，才可提交給總統拜登簽署成法。

根據條文，法案將設立一個「可反駁的推定」（rebuttable presumption）制度，除非得到美國政府的無強迫勞動認證，否則會推定所有在新疆製造的產品均涉強迫勞動，因此按照《1930年關稅法》禁止進口，而舉證責任落在進口商。

法案由共和黨參議員魯比奧和民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）共同提出，魯比奧指美國不會對中國的持續反人類罪行視而不見，不會允許企業獲得從這些可怕虐待行為牟取利潤的免費通行證，促請眾議院果斷行動。默克利說，任何美國公司不應從虐待行為中牟利，任何美國消費者都不應無意中購買出自奴工的產品。

在中國，新疆維吾爾自治區人民政府發言人徐貴相周四（15日）批評，西方國家在聯合國人權理事會會議指控新疆存在強迫勞動是政治鬧劇，加拿大等西方國家拉幫結派，搞所謂反華共同發言，攻擊抹黑中國，給新疆扣上侵害人權、強迫勞動帽子，呼籲西方摘下有色眼鏡，正視新疆顯著的人權成就。他又提到，國務院周三發表《新疆各民族平等權利的保障》白皮書，展示新疆人權不斷發展的真實情況，西方制裁最終會徒勞無功。