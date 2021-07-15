美軍行政專機抵松山機場　台空軍稱無接觸

美國空軍一架C146A行政專機，據報於周四（15日）上午降落於台灣台北市松山機場，短暫停留30多分鐘後隨即升空離去。台空軍司令部回應稱，該機來台事宜非由空軍辦理，降落後才知有美專機抵台，包括當地的空軍松山指揮部與空軍司令部，均未與該機有接觸。

據台媒引述關注台灣空域動態的「台灣西南空域」Facebook專頁指出，該機自美軍駐日本沖繩基地起飛，在進入台空域後降低高度至4,000英呎，隨後轉到桃園上空再進入松山機場降落航道，於上午9時半左右降落，疑似遞交物件後，於上午10時07分升空離開。

由於美國國務院亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）周一（12日）抵台，接替酈英傑出任美國在台協會處長。有傳該機是為運送處長交接使用的物品而來。對此，台外交部及行政院均不作評論。

據美國空軍官網指出，C146A「獵狼犬」戰術運輸機主要是為美國特種作戰司令部用作運送小型團隊和貨物，協助部署在各地的特種作戰司令部執行任務。該機為雙引擎、高翼飛機，可配置客艙，能夠執行各種客貨組合以及傷者疏散任務。該機最多可載27名乘客、6,000磅貨物，或4名傷患。