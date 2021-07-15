台今增14宗本土確診　約188萬劑疫苗下午抵台

台灣新冠疫情持續，周四（15日）公布新增14宗本土確診病例及4宗境外輸入病例，另多6人死亡；本土確診病例數繼續創三級疫情警戒以來新低。中央流行疫情指揮中心宣布，153萬劑英國阿斯利康疫苗及35萬劑美國莫德納疫苗，會於當日下午抵台。

指揮中心公布，新增的本土確診患者分別為8名男性和6名女性，年齡介乎10多歲至60多歲；患者居住地區最多的是台北市，佔9宗，其次是桃園市3宗等。全台至今有15,346宗確診，累計759人死亡。

由日本政府提供的第三批約97萬劑阿斯利康疫苗、台灣政府採購的第三批約56萬劑阿斯利康疫苗、第四批約35萬劑莫德納疫苗，均會於下午陸續運抵桃園國際機場，由指揮官陳時中親自接機。目前台灣累計有疫苗889.26萬劑。若以每人施打一劑計算，約可覆蓋4成人口。

台灣目前不允許新冠疫苗混合接種。但在台中周四開放67歲以上長者接種莫德納疫苗之際，傳出至少有5名已注射阿斯利康疫苗的人士混打莫德納疫苗，其中一名須洗腎的68歲老翁出現發燒症狀。台中市衞生局表示已陸續掌握名單，未決定是否懲處。