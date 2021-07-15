學者稱華正臨外宣內宣化現象　外交受民粹主導

中國的全球化智庫（CCG）在周三（14日）舉行「中國新敘事」研討會，特邀研究員、國際關係學者儲殷在會上形容，目前中國正形成「外宣內宣化」現象，導致宣傳對象模糊，令花費大量金錢作大外宣，最終只在國內產生宣傳效果，同時對外的宣傳亦有迎合國內民情的傾向，反映出民粹化的趨勢。

儲殷指出，近年中國外交官的發言，或是專家、學者講述的「中國故事」，均難以區分內容是傳遞予國外還是國內的受眾，造成宣傳對象混亂，並指出兩種方向應有不同的標準，惟在外宣內宣化的影響下，內宣的技術標準成為主打，結果只造成外宣難收得成效。

他續指，中國的外宣隨互聯網及自媒體的興起，逐漸走向民粹，外交人員辭令只配合國內民情，專業標準大降，最終「說好中國故事」只淪為受內地互聯網情緒左右之物。儲殷舉出外交人員戰狼外交為例，指出中國近年與西方多國在人權、科技等議題交惡，中方戰狼咄咄逼人的形象只在國內得到廣泛支持，對外反為其形象產生負面影響，失去第三方的支持。

該智庫的高級研究員壽慧生亦在會上，表達對大外宣策略的質疑，認為大外宣將己方意願強加於人，形成一個行政主導由上而下的模式，做法不利於真正的國際傳播與對外溝通。